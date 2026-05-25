俳優の有村架純（33）が25日、東京・羽田空港第3ターミナル税関エリアで行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）の税関×映画コラボ発表会に登場。税関を通過する際の金属探知機に緊張することを明かした。【写真】「怪しい事もやましい事も何もないのに…」金属探知機でドキドキすると明かした有村架純イベントは税関と映画発表会の史上初のコラボとなった。金の密輸が犯罪であることを広く周知するた