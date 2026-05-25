秋篠宮家の次女・佳子さまは、第二次世界大戦の戦没者を慰霊する拝礼式に参列されました。25日昼すぎ、佳子さまは東京・千代田区の千鳥ケ淵戦没者墓苑（ぼえん）を訪れ、身元不明の戦没者を追悼する拝礼式に参列されました。千鳥ケ淵戦没者墓苑には政府の遺骨収集事業により、ロシアや硫黄島（いおうじま）などで収集した遺骨のうちDNA鑑定などで身元が判明せず、遺族に渡すことができない遺骨が納められています。式典では193柱の