社会学者の古市憲寿氏（41）が24日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）と交わした驚きの約束を打ち明ける場面があった。芸能人や歌手が政治について発信するのは、年齢が進むと恋愛の歌が歌えなくなるからだと盛り上がる中、話題はアイドルをプロデュースする秋元康氏の話に。秋元氏に自身のつくった曲を歌ってもらう企画が持