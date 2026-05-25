2人組ロックバンド「ポルノグラフィティ」岡野昭仁（51）と新藤晴一（51）の最新の姿に、驚きの声が寄せられている。【映像】51歳のポルノグラフィティの近影（複数カット）ポルノグラフィティは2025年8月1日、グループのXでNHKの音楽番組「いのちのうたフェス2025」に出演した際のオフショットを公開。「ポルノさん!!ビジュがビジュがビジュが!!!!言葉じゃ表せられない!!!!」「ポルノのお二人、50歳って信じられないな…」な