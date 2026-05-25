東京・町田市の学童施設で、小学生の女の子を盗撮した疑いで元アルバイトの男が逮捕されました。中島舞斗容疑者（22）は3月、町田市の学童施設で、小学校低学年の女の子のスカートの中をスマホで盗撮した疑いが持たれています。中島容疑者は当時、この学童でアルバイトとして勤務していて、調べに対しては黙秘しているということです。中島容疑者は4月、中学1年生の女子生徒を連れ回したわいせつ誘拐未遂の疑いで逮捕されていて、