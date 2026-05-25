韓国グループＫＡＲＡの知英（ジヨン、３２）が２３日に東京都内でファンミーティングを開いた姿が話題になっている。１６７ｃｍの細身に、透き通るような白ワンピ姿＆ピンヒールや、名探偵風のコスなどで登場した。鍛えていることがうかがえる均整や、腰の位置が高い姿で会場を魅了していた。この様子が伝えられると、ネットでも話題となり「綺麗なお姉さんすぎる」「息を飲むきれいさ」「美しすぎる」「綺麗すぎやしないか