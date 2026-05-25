日本相撲協会の諮問機関である横綱審議委員会（横審）は25日、東京・両国国技館で定例の会合を開き、大島理森委員長（元衆院議長）が豊昇龍（27＝立浪部屋）と大の里（25＝二所ノ関部屋）の両横綱へ注文をつけた。大の里は左肩のケガで途中休場した春場所に続いて夏場所も休場。豊昇龍は初日の高安戦で、上手投げで敗れた際に右太腿裏を負傷。右ハムストリングス損傷で2日目から休場し、昨年春場所以来7場所ぶりに「横綱不在」