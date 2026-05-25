25日の参議院決算委員会で、日本維新の会の柴田巧議員が、累積赤字を抱える官民ファンドの問題を取り上げ、政府の対応を質した。【映像】柴田氏「官民ファンドと言いながら実際は国営ファンド」柴田議員はまず、今年3月31日に解散した株式会社農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）について、「計画では解散時には120億円の損失に留めるとしていましたが、結局最終実績の見通しはどうなるのか。また、財政投融資特別会計から出