元ＡＢＣテレビでフリーアナウンサーのヒロド歩美が２５日までに、インスタグラムのストーリーズで、２４日・巨人戦（東京ドーム）でプロ初本塁打を放った阪神ドラフト１位・立石正広（創価大）を祝福した。丸刈りだった高川学園時代の立石と並んでピースする２ショット投稿。「プロ初ホームラン記念に、高校時代の立石選手をどうぞ！次は目を開けてくれますように」とつづり、さらなる活躍を願った。