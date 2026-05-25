【第15話】 5月23日 無料公開 第15話「ついにきたっ全国大会⁉」を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月23日、ゔぇじたぶる氏によるマンガ「今年注目のエースちゃん」第15話「ついにきたっ全国大会⁉」を「竹コミ！」にて無料公開した。 第15話では、全国大会の地区予選がスタートする。1回戦目の相手は、去年先輩たちが敗北した菊英高校で……。 現在、「