古田敦也のYouTubeチャンネル「フルタの方程式」2回目となるオフラインイベントが、7月1日（水）にLINE CUBE SHIBUYAにて開催される。すでに本イベントの出演が決定していた達川光男、齋藤隆、真中満、五十嵐亮太、鳥谷敬に加え、豪華追加出演者が決定。第1部は、誰もが憧れる「孤高の天才」元広島・前田智徳、落合政権の最強エースとして中日を53年ぶりの日本一へ導いた川上憲伸、日米通算165勝を挙げ長きに渡り強力ソフトバンク