【第31話】 5月25日無料公開 第31話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月25日、しげの秀一氏によるマンガ「昴と彗星」第31話「易しくない作戦伝授」をヤンマガWebで無料公開した。 第31話では、先頭集団が2週目のデスエリアに突入。赤羽は連続コーナーでねじ込むリスキーな作戦で関谷に迫る。 なお、最新話となる第34話「大混戦」も70ポイントで公開されている。