岩谷マテリアルは2026年5月25日から、20％増量した特別仕様の「アイラップ」を数量限定で発売します。食品の保存や調理、防災備蓄にも「アイラップ」は1976年の発売以来、家庭用食品ポリ袋として多くの家庭で親しまれてきたロングセラー商品。食品の保存はもちろん、電子レンジ加熱（耐熱温度120℃まで）や湯せん調理、さらに冷凍（耐冷温度マイナス30℃まで）にも対応しています。また、近年は防災時の活用方法でも注目を集めてい