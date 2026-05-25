ニューヨーク・ニックスとクリーブランド・キャバリアーズによる「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・ファイナルは、第3戦を終えてニックスが3連勝を飾り、シリーズ突破に王手をかけた。 敵地ロケット・アリーナで5月24日（現地時間23日、日付は以下同）に行われた第3戦。ニックスはキャブスへ一度もリードを許さず、121－108で完勝してみせ