大手VTuber事務所「ホロライブプロダクション」を運営するカバー株式会社が、6月28日をもって自社のメタバースプロジェクト「ホロアース」をサービス終了することを発表。またしてもメタバース事業の難しさが浮き彫りとなり、ネット上ではさまざまな議論を呼んでいる。 （関連：【画像あり】「手が触れそうな距離」でタレントに会えることを売りにしていたホロアース） ■ホロライブ「ホ