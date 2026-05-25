2026年5月24日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。自身が所属している事務所であるUUUM株式会社の新オフィスを紹介した。 （関連：【画像あり】「これはいいわ」「ヤベェ」絶景が堪能できる“ヒカキン専用部屋”） UUUMの新オフィスは『住友不動産六本木セントラルタワー』にあるようで、ヒカキンはさっそく向かっていくことに。ヒカキンは、昔のUUUMのオフィスは、原宿にあるマクドナルドの上のアパー