バンダイナムコエンターテインメントが5月25日、人気対戦格闘ゲーム『鉄拳8』に「刃牙」シリーズの範馬勇次郎がプレイアブルキャラクターとして参戦することを発表した。3月には『餓狼伝説 City of the Wolves』（SNK）に『北斗の拳』のケンシロウが参戦するとの発表もあり、格闘ゲーム界に漫画／アニメ界からビッグネームの参戦が続いている。 （関連：【画像あり】格闘ゲームファ