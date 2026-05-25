中央競馬騎手の今村聖奈（22）が5月24日、Instagramストーリーズを更新。オークスを振り返ってコメントした。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 今村は5番人気のジュウリョクピエロに騎乗し、オークスを制覇。JRA女性騎手としてクラシックレース初騎乗初制覇となる。今村はInstagramストーリӦ