５月24日、私はプレミアリーグ最終節のウェストハム対リーズのゲームを取材するため、前者の本拠地ロンドン・スタジアムを訪れた。プレミアリーグでは今週のミッドウィークにアーセナルのリーグ優勝が決まった。一方で、今回の最終節では、もうひとつの大きなテーマがある。18位ウェストハムと17位トッテナムによる残留争いだ。長年、イングランドのフットボールを見てきた私は、降格争いが嫌いではない。もちろん、当事者の