【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月29日に発売される『ROCKIN’ON JAPAN』2026年7月号の表紙画像とラインナップが解禁された。表紙巻頭には宮本浩次が登場する。 ■別冊付録は『JAPAN JAM 2026 SPECIAL FES BOOK』 6月12日に還暦の誕生日を迎えるという宮本。そんなメモリアルな季節を前に、JAPANでは約5年ぶりの表紙巻頭特集を届ける。 6月10日にリリースされるニューアルバム『I AM HERO』に関するロ