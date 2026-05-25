●日東紡 [東証Ｐ] 6月30日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ●ティラド [東証Ｐ] 6月30日現在の株主を対象に1→10の株式分割を実施。最低投資金額は現在の10分の1に低下する。 ［2026年5月25日］ 株探ニュース