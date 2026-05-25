大阪6月限 日経225先物65280+1940（+3.06％） TOPIX先物3941.5+47.5（+1.21％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比1940円高の6万5280円で取引を終了。寄り付きは6万4170円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3335円）を大きく上抜く形で、ギャップアップから始まった。現物の寄り付き時に6万3830円まで上げ幅を縮めた後は上へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて6万5