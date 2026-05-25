25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比変わらずの6万5280円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては121.81円高。出来高は1348枚となっている。 TOPIX先物期近は3938ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.57ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物