25日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円92銭前後と、午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円01銭前後と1銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース