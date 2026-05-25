気象庁は、奄美地方で26日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあると発表しました奄美地方では、26日昼前にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合、大雨警報を発表する可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。