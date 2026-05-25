札幌市は2026年5月25日、40歳以上の札幌市民を対象にした健康アプリ「アルカサル」で、システムの不具合があり、ポイント抽選が実施できない状況であると発表しました。札幌市によりますと、不具合が発覚したのは、2026年5月25日午前10時ごろです。ポイント抽選の応募期間終了を前に、抽選作業のリハーサルを実施したところ、利用者が応募した商品を把握できない状況となっていたことが判明しました。さらに、設定不備により