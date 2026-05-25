女子ハンドボールブルーサクヤ鹿児島のリーグH最終戦。2025年のプレーオフ決勝で戦った宿敵・石川を迎え撃ちました。今シーズンで引退の北ノ薗は切り込んで、もう一度押し切って得点。これを皮切りにブルーサクヤは5連続得点のゴールラッシュ。前半ラストプレーは相手のシュートを奪い取って宝田から北ノ薗を経由して奥山！15対9で試合を折り返します。この日は、