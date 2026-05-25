中国水利部によると、5月24日から25日にかけて、降雨の影響で、浙江省にある銭塘江上流の常山港と支流の芳村渓、安徽省に位置する新安江支流の練江、揚之水、江西省の楽安河上流、湖北省内の荊河支流の峰白河、重慶市の嘉陵江支流の小安渓、四川省の渠江支流の新民河と関門河、陝西省の漢江支流の椒渓河の10の中小河川で警戒水位以上の洪水が発生しました。最大の超過幅は3．11メートルで、うち安徽省の練江、四川省の新民河の二つ