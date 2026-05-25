◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースの山本由伸投手がブリュワーズ相手に7回92球、被安打7、奪三振3、与四死球2、1失点の好投で4勝目をマーク。「積極的に振ってきてたので、とにかく丁寧に、しっかりといいところを狙って投げていきました」と振り返りました。2回に死球とヒットで1アウト1、3塁とされると、内野ゴロの間に先制を許します。以降もランナーを背負います