北海道旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害したなどの罪に問われている23歳の女の初公判が始まりました。女は「私に殺意はありませんでした」などと、殺人の罪などについて起訴内容を否認しました。※詳しくは動画をご覧ください（5月25日放送『news every.』より）