韓国で起きているコーヒーチェーン「スターバックス」の不買運動。店舗を利用した俳優が降板に追い込まれたほか、刑事事件に発展する可能性も出てくるなど、影響が広がっています。この問題は、「スターバックスコリア」が今月18日から「タンクデー」と称してタンブラーの販売キャンペーンを始めたところ、46年前の同じ日に起きた民主化運動を揶揄しているなどとして批判が殺到。各地で不買運動に発展したものです。その影響は広が