珠屋櫻山が運営するスイーツブランド「CAFE OHZAN(カフェ オウザン)」は5月15日、ブランド初となるオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を、公式オンラインストアで発売した。ドリップバッグ同商品は、人気店「TAKAMURA COFFEE ROASTERS」との共同開発により、2年の歳月をかけて誕生した。ブランドの看板商品であるチョコレートラスクに負けない存在感を持ちながら、コーヒー単体でも成立する味わいを