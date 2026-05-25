◇MLB ナショナルズ 2-1 ブレーブス(日本時間25日、トゥルイスト・パーク)ナショナルズのフォスター・グリフィン投手が6回無失点の好投で今季6勝目を手にしました。昨季まで3年間を日本の巨人でプレーした左腕はこの日、ナ・リーグ最高勝率のブレーブス打線と対戦。初回、得点圏に走者を置くも無失点で立ち上がると、その後も無失点投球を継続。最大のピンチとなった4回1アウト満塁の場面もショートゴロでダブルプレーとし、6回ま