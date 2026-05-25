小学校で起きた無差別殺傷事件の発生から、今年6月で25年。現場となった小学校で防犯訓練が行われました。 2001年6月8日、大阪教育大学附属池田小学校に宅間守元死刑囚が侵入し、児童8人を殺害しました。 池田小では毎年、警察と合同で防犯訓練を行っていて、教職員らが、さすまたの使い方や護身術などを学び、不審者への対処方法や児童の避難誘導などを確認しました。 6月8日には追悼集会が行われます。