日本語の指導が必要な公立学校に通う小中高生らがおよそ8万5000人に上り、過去最多となったことが文部科学省の調査で明らかになりました。文科省の調査によりますと、2025年5月時点で、日本語が母語ではないなどの理由から日本語指導を必要とする公立の小中高校などに通う児童生徒の数は8万4759人に上り、過去最多となりました。2016年5月の時点では4万3947人で、9年間でおよそ4万人増えたことになります。このうち外国籍は7万3313