スウィートマミーは5月8日、抱っこ紐を使用する母親と赤ちゃんの熱中症リスクに対応した業界初のファン内蔵型ベスト「空調ママベスト」を発売した。空調ママベストメイン着用シーン同商品は、「抱っこの中に、木陰をつくる」発想から誕生したベスト。ベストに内蔵された小型ファンが、母親の背面だけでなく、前面に抱っこされた赤ちゃんの背中側にも気流を送り込み、抱っこ紐内部の滞留空気を循環させる仕組みを備えている(実用新