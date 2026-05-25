2026年度のセ・パ交流戦が26日からスタート。前日25日には、選手たちも登壇しての開幕記者会見が行われました。参加したDeNA・松尾汐恩選手は“対戦したい相手”としてソフトバンク・前田悠伍投手について言及。大阪桐蔭高時代の後輩になりますが「すごい生意気なんで(ギャフンと)言わせたい」と意気込みます。これには隣で聞いていたソフトバンク・木村光投手もニッコリ。前田投手について聞かれると「メンタルが強い」とうなずき