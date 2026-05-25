新設するサービス拠点のイメージ（いすゞ提供）いすゞ自動車は２５日、トラックやバス向けの大型整備拠点を大阪府高石市に新設すると発表した。２０２８年度の稼働開始を予定し、大阪近郊で２万台分の整備能力を増強する。敷地面積は約１０万平方メートルで、いすゞの整備拠点としては国内最大級となる。約１５０億円を投じ、車両を整備するサービスセンター内に近畿圏の新車納入前点検機能を集約した新車車両センターを併設す