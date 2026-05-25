双日の100％子会社である「Kia PBVジャパン」は5月13日、韓国・KIA（キア）が開発したEVバン「PBV（Platform Beyond Vehicle）シリーズ」を日本で発売すると発表しました。あわせて5月15日には、直営ディーラー第1号店となる「Kia PBV 東京西」（東京都西東京市）がオープンし、PBVの多様な活用シーンが紹介されています。 ↑乗用タイプの最上グレード「PV5パッセンジャー（プラス）」。 かつて日本でも展開していたブランド