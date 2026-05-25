ゆうかは5月14日から、お茶のスキンケアブランド「茶澄(ちゃすみ)／chasumi」ブランド最高ランクのオールインワン「茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル」の先行予約受付を開始した。茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル同商品は、1つで8役(シワ改善クリーム、集中化粧水、美白美容液、美白クリーム、マスク、カーミングクリーム、デコルテクリーム、ナイトクリーム)のオールインワンタイプのジェル。年齢とともに古い角質が溜まっ