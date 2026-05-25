いま、日本サッカー界は繁栄のときを迎えている。男子日本代表（サムライブルー）でいえばW杯、五輪とも8大会連続出場を果たしており、いまや出場するのが当たり前とさえ言われているのだ。1970年代から80年代にかけては、東南アジアで勝つことさえ難しかった。アマチュアの大会と定義されていた五輪はともかく、W杯に出場することは夢のまた夢と捉えられていた。当時を知る人からすれば、考えられない時代となっているだろ