5月24日放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が話題となっている。第20回のタイトルは「本物の平蜘蛛（ひらぐも）」。織田軍と上杉軍が激突した「手取川の戦い」で、秀吉（池松壮亮）が勝手に離脱したことに、信長（小栗旬）は激怒。秀吉に蟄居（ちっきょ）を申し付ける。そんな時、松永久秀（竹中直人）が謀反を起こしたとの報せを受けた信長は、秀吉に久秀との談判を命じる。久秀が所有する唯一無二の茶器「平蜘蛛」を譲れば、