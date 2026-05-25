「道の駅サーモンパーク千歳」(北海道千歳市)は5月16日から、リニューアルオープンから1000日目を迎えることを記念した「サーモンパーク1000日大感謝祭」を開始した。期間は5月31日まで。鮭の遡上丼(オス・メス)今回の目玉は、施設内の人気店「海鮮丼屋 とと丸」が、"サーモン丼専門店"としてリニューアルオープンすること。看板メニューの「サーモンてっぺん丼」(2,750円)をはじめ、太鼓の音とともに提供される総重量1.2kgのエン