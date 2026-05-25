いよいよ31日に石川県羽咋市で行われる本州初となるトキの放鳥。これまで放鳥が行われてきた新潟・佐渡では島全体でトキを見守ってきました。その取り組みから能登の未来を紐解きます。(リポート・河合紗花記者）新潟港から高速船で約1時間。日本海に浮かぶ、なだらかな稜線が近づいてきました。人口4万6000人余り。のどかな田園風景と豊かな自然が広がる離島、佐渡島です。 佐渡といえば、おととし世界文化遺産に登録