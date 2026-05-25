特殊詐欺の被害があとを絶ちません。石川県羽咋郡在住の男性が、SNSを使った手口で1900万円をだまし取られました。詐欺の被害に遭ったのは、石川県羽咋在住の50代の男性です。男性はことし2月ごろに、SNSで知り合った投資家やそのアシスタントを名乗る複数人とやり取りを開始。 その後、「投資家の先生のおすすめする優良株は購入すれば必ず利益が出る」などとうその投資話を持ち掛けられ、複数回にわたる振り込みや直接の現