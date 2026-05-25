中京テレビ放送は5月18日から、テレビを視聴することでカード型旅行券「JTBトラベルギフト5万円分」が抽選で合計100名に当たる「たびたビンゴキャンペーン」を開始した。6月28日までの期間、3回に分けて実施する。キャンペーンイメージ同キャンペーンは、6月28日までの6:00から24:00までの対象番組(一部を除く)を視聴することで参加できる。リモコンの「dボタン」を押してデータ放送画面を開くと、視聴10分ごとに1回抽選ができるシ