読売テレビ・特別解説委員の高岡達之氏が２５日、「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（大阪・読売テレビ）に生出演し、兵庫・たつの市で起きた母娘殺害事件について解説した。今月１９日午前９時３０分ころ、知人が「数日前から連絡が取れない」と交番に相談し、安否確認に訪れた署員が、２階建ての一軒家に住む母・田中澄惠さん（７４）と次女の千尋さん（５２）が１階の廊下であおむけで倒れ、血を流しているところを発見した。