ルーキーファームが帯広を中心に展開する「焼肉の虎」は5月15日から、「周年祭」を開始した。6月30日までの期間限定で実施する。焼肉の虎創業盛り合わせ「焼肉の虎」は、一度も冷凍していない肉の提供にこだわる北海道帯広市の焼肉店。今回開催中の企画は、「焼肉の虎」が開店5周年を迎えるにあたり、日頃の感謝を込めて実施する。期間中は、地元の「豊西牛」や「帯広牛」を使用したイベント限定メニューが並ぶほか、一部メニュ