9月30日で放送終了することが発表されている昼の生放送ワイドショー『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）。約20年続いた看板番組の終了まで残り約4カ月となったが、関係者が頭を悩ませる事態に陥っているという。宮根誠司（63）が司会を務め、’06年7月31日にスタートした『ミヤネ屋』。制作は、大阪府に本社を置く読売テレビが担っており、同社内のスタジオから放送が行われてきた。「『ミヤネ屋』の後番組も引き続き読売テレ