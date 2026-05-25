道路脇で震えていた生後数日の猫ちゃん。懸命にミルクを飲む姿に、多くの反響が寄せられています。話題の動画の再生回数は2万7000回を超え「暖かい家族ができて本当に良かったね」「たんと飲んで大きくなったんですね」「大事に育ててもらったんですねぇ」といったコメントが集まっています。 【動画：道路脇で鳴いていた赤ちゃん猫を保護→生後１週間をすぎると…涙が出るほど『尊い変化』】 命をつないだミルク YouTube